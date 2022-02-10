Сбербанк начнет предупреждать клиентов об их судебных долгах

Сбербанк в 2022 году запустит в мобильном приложении сервис уведомлений о долгах по исполнительным производствам, которые открываются после решения суда. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

«Клиенты часто узнают об исполнительном производстве в самом конце, когда их деньги уже списывают со счетов в банке. Это неожиданный и негативный клиентский опыт, поэтому мы хотим предоставлять как можно больше информации по исполнительному производству и своевременно информировать клиентов о его начале и других действиях пристава. В интеграции с порталом «Госуслуг» мы планируем реализовать этот сервис уже в этом году, будет возможность как подписаться на уведомления по исполнительным производствам, так и получить подробную выписку по ним», — уточнил Днепровский.

Пункт о том, что банки начнут информировать клиентов о долгах по исполнительному производству в мобильном приложении, содержится в основных направлениях цифровизации финрынка до 2024 года, который в конце 2021 года опубликовал ЦБ.

ВТБ в феврале 2021 года уже реализовал такую возможность. Пользователи мобильного приложения могут получать электронные версии заказных писем от ФССП. Push-уведомления о новых письмах приходят на смартфон клиента.

«Подключить новый сервис может любой пользователь ВТБ Онлайн, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Если у клиента нет подтвержденной учетной записи на портале, он сможет подтвердить ее прямо в ВТБ Онлайн», — рассказали в пресс-службе банка.

Оплачивать начисления можно онлайн. Для этого не нужно набирать реквизиты вручную, уточнили в ВТБ: получив письмо, достаточно нажать кнопку «Оплатить», после этого клиент сразу перейдет в форму оплаты.

По последним данным Федеральной службы судебных приставов, общая задолженность граждан перед банками, которую взыскивали приставы в 2020 году, превышала 2,4 трлн руб.