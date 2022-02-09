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Минфин предлагает разрешить иностранцам удаленный доступ к криптовалюте в России

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Министерство финансов России предлагает разрешить иностранцам доступ к покупке криптовалюты как через российские криптовалютные биржи, так и на уже существующих иностранных биржах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разработанную министерством концепцию регулирования рынка криптовалют.

При этом средства с криптовалютных площадок должны будут выводиться через российские банки, отмечается в документе.

«В случае формирования легального оборота криптовалют в российском правовом поле и в рамках российской финансовой системы, высока вероятность прихода иностранных инвесторов для приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров», — отметили в Минфине.

Ранее правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Отмечается, что в обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

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