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В МИД РФ назвали заявления США и ФРГ по «Северному потоку — 2» цирком шапито

Замглавы МИД РФ Рябков: «Северный поток — 2» превратился в инструмент давления на Россию

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Maxim Shemetov/Reuters

Заявления США и Германии по санкциям в отношении «Северного потока — 2» — это политический цирк шапито. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на площадке клуба «Валдай».

Также, по его словам, «Северный поток— 2» превратился в инструмент давления на РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал уничтожить газопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. По словам американского лидера, «все забывают», что экономика России якобы опирается «только на возможность продавать нефть и газ, это единственное, что есть у Москвы по экспорту». Если оставить Россию без возможностей таких поставок, то она серьезно пострадает, добавил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, вопроса «Северного потока — 2» не касался; однако он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон будут согласовывать антироссийские санкции.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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