Минпросвещения: три четверти учителей получают оклад ниже МРОТ

Более 75% российских учителей получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения, представленные на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«76% учителей имеют ставку заработной платы ниже МРОТ», — отмечают в ведомстве. При этом были предоставлены данные за декабрь 2021 года. МРОТ в России в 2021 году составил 12,8 тыс. руб.

В данных также отмечалось, что регионы применяют свои методики и подходы к оплате труда учителей. Из-за этого возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российским бюджетникам повысят зарплаты за счет выделения 12 млрд руб. из бюджета. Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.