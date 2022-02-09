Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД РФ назвали заявления США и ФРГ по «Северному потоку — 2»... 12:16
Россиянина, оставившего животных умирать в квартире, будут судить 12:15
Саакашвили спел гимн Украины в суде Тбилиси 12:15
СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году 12:12
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы 12:11
В четверти аварий с пострадавшими в Москве поучаствовали таксисты 12:08
В WhatsApp на iPhone изменят интерфейс 12:07
В Роспотребнадзоре оценили количество повторных заболеваний коронавирусом... 12:05
Япония направила в Европу излишки газа 12:00
Джо Рогану пришлось оправдываться за расистскую лексику 11:57

Минпросвещения: три четверти учителей получают оклад ниже МРОТ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 75% российских учителей получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения, представленные на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«76% учителей имеют ставку заработной платы ниже МРОТ», — отмечают в ведомстве. При этом были предоставлены данные за декабрь 2021 года. МРОТ в России в 2021 году составил 12,8 тыс. руб.

В данных также отмечалось, что регионы применяют свои методики и подходы к оплате труда учителей. Из-за этого возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.

В декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российским бюджетникам повысят зарплаты за счет выделения 12 млрд руб. из бюджета. Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть