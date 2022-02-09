Чистая прибыль Pfizer за год выросла почти в 2,5 раза

Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer за 2021 год выросла в 2,4 раза, достигнув $21,98 млрд. Об этом свидетельствуют данные из опубликованной отчетности корпорации.

Кроме чистой прибыли, также увеличилась выручка компании Pfizer. По итогам отчетного года она подскочила в два раза, до $81,288 млрд. Сумма выручки компании от продажи вакцин составила $13,914 млрд. При этом в 2020 году эта сумма составила всего $2 млрд.

В планах у корпорации к концу 2022 году получить выручку в размере $98-102 млрд, а выручка от разработанной совместно с BioNTech вакцины от COVID-19 составит $32 млрд.

Pfizer была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

В середине ноября представители организации People's Vaccine Alliance подсчитали, что компании Pfizer, BioNTech и Moderna ежеминутно получают совокупную прибыль в размере $65 тыс. от вакцин против COVID-19.