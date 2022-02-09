«Коммерсант»: перевозчикам продуктов могут предложить не повышать цены

Чиновники могут попросить транспортные компании не повышать тарифы на перевозку продуктов. Об этом «Коммерсанту» заявил источник на рынке продовольствия.

Источник отметил, что инициатива связана с тем, что власти пытаются усилить контроль над формированием цен на продукты по всей цепочке.

В Минпромторге сообщили, что цены на перевозку в 2021 году уже повышались практически на треть (30%). А отраслевые союзы объясняют ситуацию с повышением тарифов тем, что дорожает топливо, транспорт, наблюдается дефицит машин и водителей.

Эксперты отмечают, что доля логистики в себестоимости продуктов достаточно высока и иногда превышает 20%. При этом в условиях рыночной конкуренции у бизнеса нет возможности как-то оптимизировать цены, так как расходы постоянно растут.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что идея административного сдерживания цен в отрасли с огромным числом участников является нерабочим инструментом. Все это приведет к массовому оттоку водителей и снижению финансовой устойчивости отрасли.

Эксперты в области транспорта выступают за то, чтобы с перевозчиками были заключены долгосрочные контракты как минимум на год, где будет указана начальная цена перевозки и возможности для ее индексации при наличии разных факторов. В любом случае заморозка тарифов проблему не решит и лишь принесет колоссальный ущерб бизнесу.

4 февраля Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решили разрабатывать список продуктов с торговой наценкой до 5%.