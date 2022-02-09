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«Коммерсант»: перевозчикам продуктов могут предложить не повышать цены

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чиновники могут попросить транспортные компании не повышать тарифы на перевозку продуктов. Об этом «Коммерсанту» заявил источник на рынке продовольствия.

Источник отметил, что инициатива связана с тем, что власти пытаются усилить контроль над формированием цен на продукты по всей цепочке.

В Минпромторге сообщили, что цены на перевозку в 2021 году уже повышались практически на треть (30%). А отраслевые союзы объясняют ситуацию с повышением тарифов тем, что дорожает топливо, транспорт, наблюдается дефицит машин и водителей.

Эксперты отмечают, что доля логистики в себестоимости продуктов достаточно высока и иногда превышает 20%. При этом в условиях рыночной конкуренции у бизнеса нет возможности как-то оптимизировать цены, так как расходы постоянно растут.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что идея административного сдерживания цен в отрасли с огромным числом участников является нерабочим инструментом. Все это приведет к массовому оттоку водителей и снижению финансовой устойчивости отрасли.

Эксперты в области транспорта выступают за то, чтобы с перевозчиками были заключены долгосрочные контракты как минимум на год, где будет указана начальная цена перевозки и возможности для ее индексации при наличии разных факторов. В любом случае заморозка тарифов проблему не решит и лишь принесет колоссальный ущерб бизнесу.

4 февраля Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России решили разрабатывать список продуктов с торговой наценкой до 5%.

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