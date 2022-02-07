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Газпромбанк рекомендует покупать акции «Роснефти»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Газпромбанк установил рекомендацию «покупать» по бумагам нефтяной компании «Роснефть». Потенциал роста акций компании составляет 49 % к текущим котировкам, а их целевая цена – 850 рублей за штуку, говорится в отчете банка.

«Высокий потенциал роста акций «Роснефти» обусловлен ее сильной ресурсной базой, которая позволяет до 2026 года ежегодно увеличивать добычу на 5 %», — говорится в отчете.

Аналитики банка называют проект «Восток Ойл» драйвером роста стоимости компании. Эксперты оценивают чистую приведенную стоимость (NPV) при цене нефти Brent 80 долларов за баррель в 5,2 трлн рублей или 70 млрд долларов. Кроме того, эта цифра при текущих котировках на уровне 90 долларов за баррель повышается до 6,2 трлн рублей или 83 млрд долларов. Причем снижение геополитической напряженности увеличивает NPV проекта до 6,8 трлн рублей.

В Газпромбанке считают, что «Восток Ойл» сразу поле запуска в 2024 году выйдет в положительный диапазон сразу после запуска проекта в 2024 году и достигнет пика в 2036 году. При цене нефти на уровне 80 долларов доходность проекта по EBITDA составит 55 долларов на баррель добычи, что в 2,5 раза выше среднего по России показателя — 22 доллара на баррель.

При этом затраты «Роснефти» на добычу с учетом роста добычи газа и применения новых технологий могут остаться на уровне ниже 3 долларов на баррель, говорится в отчете. Это обеспечит операционную эффективность на новых проектах, включая «Восток Ойл».

Ранее крупнейшие американские инвестбанки — Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch, швейцарский UBS, а также российская инвестиционная компания БКС в течение последних месяцев добавили «Роснефть» в свои списки наиболее инвестиционно-привлекательных компаний.

Аналитики отмечают, что основным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» является реализация ее флагманского проекта «Восток Ойл», который еще не учтен рынком в оценке стоимости нефтяной компании. Они подчеркивают, что проект практически не учтен в оценке акций российской компании, хотя «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который оценивается в базовом сценарии на 54%. При благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-120 млрд долларов.

Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли. По мнению экспертов, в 2022 году чистая прибыль компании может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

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