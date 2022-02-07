Глава ЕК назвала способ ведения бизнеса «Газпромом» странным

Российская компания «Газпром» не заинтересована в наращивании поставок газа в Европу, что является странным способом ведения бизнеса. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, «Газпром» выбрал «странный способ вести бизнес», несмотря на то, что цены на газ высоки, а спрос находится на рекордном уровне.

«Появляется все больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления», — считает политик.

Она отметила, что именно поэтому европейские страны должны искать новых и надежных поставщиков газа. Так, сейчас идут переговоры с такими странами как США и Норвегия.

В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США ведут переговоры с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива. При этом о конкретных странах и других подробностях Псаки не стала говорить.