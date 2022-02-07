«Газпром» вновь не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа

«Газпром» на очередной сессии аукциона 7 февраля не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй — третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС.

На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, они остались невостребованными.

В свою очередь, «Оператор ГТС Украины» предлагал на аукционе на указанные период транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Российская компания отказалась и от этого предложения.

2 февраля поставки газа через Украину снизились до 90,9 млн кубометров и продолжали снижаться еще несколько дней до 70 млн кубометров. При этом мощности газопровода «Ямал-Европа» оставались невостребованными.

2 февраля впервые за полтора месяца через «Ямал — Европа» с 0.00 по 8.00 по мск провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн кубометров. После этого аверс газа через газопровод «Ямал-Европа» остановился.