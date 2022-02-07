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«Русский стандарт» назвал города с самыми большими платежами за ЖКУ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Банк «Русский Стандарт» изучил, как россияне оплачивали квитанции за ЖКУ в своем мобильном банке в 2021 году, и назвал города, где были самые большие платежи. Данные есть у «Газеты.Ru».

На первом месте среди самых дорогих платежек за ЖКУ оказались Набережные Челны. Так, средний чек в этом городе составил 4 772 рубля. Второе место заняла Тюмень со средним показателем в 3 880 рублей. Замыкает тройку Москва, где средний чек по коммунальным платежам оказался на уровне 3 475 рублей.

В некоторых городах в 2021 году произошло снижение среднего чека оплаты по коммунальным платежам. Так, больше всего средний чек снизился в Сочи (-52%) и составил 1 800 рублей. На второй строчке Уфа (-46%) с показателем в 1740 рублей. Третья позиция у Волгограда (-35%) и 1626 рублей.

Средний чек коммунального платежа в России в 2021 году составил 3 405 рублей (против 3 168 рублей в 2020 году). При этом количество платежей за коммунальные услуги в мобильном банке в 2021 году выросло на 18% по сравнению с показателями 2020 года.

В ноябре глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что на отзыв в правительство была направлена новая редакция законопроекта, которая предполагает компенсацию оплаты за ЖКУ, капремонт и жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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