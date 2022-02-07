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«Газпром» вновь не заказал мощности «Ямала-Европы» для транзита газа

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Alik Keplicz/AP

«Газпром» на очередной сессии аукциона снова не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

В ходе аукциона предлагалось забронировать мощности на 89,1 млн кубометров в день на день вперед для перекачки на польский участок магистрали, который является основным в поставках российского газа в Европу. Однако предложение так и осталось без внимания.

2 февраля поставки газа через Украину снизились до 90,9 млн кубометров и продолжали снижаться еще несколько дней до 70 млн кубометров. При этом мощности газопровода «Ямал-Европа» оставались невостребованными.

2 февраля впервые за полтора месяца через «Ямал — Европа» с 0.00 по 8.00 по мск провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн кубометров. После этого аверс газа через газопровод «Ямал-Европа» остановился.

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