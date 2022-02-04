США обсуждают поставки газа в Европу на случай эскалации кризиса на Украине

Соединенные Штаты проводят переговоры с партнерами из Европы касательного возможной нехватки газа в случае эскалации украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

«Что касается Европы и потенциальной нехватки [газа]… Это то, к чему мы внимательно относимся и поддерживаем связь с нашими европейскими партнерами, а также с поставщиками», — сказала представитель Белого дома.

По ее словам, стороны обсуждают возможные шаги Вашингтона для удовлетворения потребностей Европы в газе, «если они возникнут». При этом Псаки подчеркнула, что США указали России на возможные последствия вторжения на Украину — «беспрецедентные» санкции.

31 января американская администрация подтвердила подготовку к санкциям против российских элит. По словам Псаки, США выработали конкретные санкционные пакеты в отношении «как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину».

В Кремле подчеркнули изменчивость позиции Соединенных Штатов по этому вопросу.

Ранее администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сниженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок в российского газа в регион из-за ситуации с Украиной.