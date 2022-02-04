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Сбер запустил в Казахстане онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц

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Дочерний банк Сбера в Казахстане запустил сервис онлайн-кредитования на покупку автомобилей у физических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Теперь для того, чтобы оформить автокредит на покупку транспортного средства у физлица достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении Sber KZ, зайти в раздел «Сервисы» и нажать на кнопку «Автокредит».

«Нашей основной целью было упростить путь клиента по приобретению автомобиля. Вывод процесса в онлайн, на наш взгляд, является лучшим решением данной задачи. Одно из преимуществ заключается в том, что можно не только получить кредит на запрашиваемую сумму, но и узнать максимальную сумму, которую одобрит банк», — сказал управляющий директор Сбер Банка, дочернего банка Сбера в Казахстане Магомед Гулаев.

Основными преимуществами нового сервиса являются выгодная процентная ставка, отсутствие комиссий и иных платежей, возможность выбора даты погашения, а также частичное и полное досрочное погашение без штрафных санкций.

Согласно условиям сервиса, максимальная сумма кредита составляет до 20 млн тенге (~3,5 млн руб), максимальный срок кредита — до 7 лет, при этом срок эксплуатации приобретаемого авто должен быть менее 20 лет.

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