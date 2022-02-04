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Захарова: Москва ответит на возможные санкции Британии против бизнеса

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции Британии против российского бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем определяться по ситуации, но если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, то есть без наличия юридически обоснованных фактов, это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей, наша ответная реакция последует», — сказала она.

По словам представителя МИД, возможные новые санкции Британии подрывают ее же собственную инвестиционную привлекательность.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством. По ее словам, в число планируемых ограничений входит заморозка активов российских компаний в Великобритании. Министр отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

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Санкции против России
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