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В ФРГ назвали условие для возобновления сертификации «Северного потока — 2»

Минэкономики ФРГ: сертификация «Северного потока — 2» восстановится после получения документации

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Global Look Press

Немецкий регулятор возобновит процесс сертификации оператора «Северного потока — 2», когда получит всю необходимую документацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минэкономики ФРГ Беате Барон.

«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», — сказала она.

Ранее сообщалось, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» возобновится после того, как завершится передача основных активов немецкой дочерней компании и будет проверена полнота документации.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ). Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, в том числе Украина.

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