Росреестр назвал регионы-лидеры гаражной амнистии

Росреестр подвел первые итоги гаражной амнистии, которая стартовала с 1 сентября 2021 года, и назвал регионы, где активнее всего пользовались программой. Об этом пишет РБК.

Активнее всего гаражной амнистией в первые месяцы пользовались жители Татарстана. Всего за полгода было оформлено 237 земельных участков и 552 гаража. Далее идет Мордовия с результатом в 225 участков и лишь 16 гаражей.

По количеству оформленных гаражей в лидерах также Приморский край с результатом в 344 гаража. Иркутская область (246 гаражей) и Ленинградская область (203 гаража).

Однако помимо регионов лидеров есть и те, где гаражная амнистия ничего не изменила. Так, в семи регионах за время амнистии не оформили ни одного объекта — это Санкт-Петербург, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Сахалин. В Москве не оформили ни одного участка, но был зарегистрирован 121 гараж. Также известны и единичные случаи оформления. Например, на Камчатке оформили всего один участок, а в Крыму – два.

Эксперты напоминают, что по закону о гаражной амнистии города федерального значения, то есть Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, могут выпустить собственные нормативные документы. Например, в Москве по приказу от августа 2021 года могут отказать в регистрации гаражного участка, если на территории, на которой он расположен, не утвержден проект планировки, включающий участок для размещения гаража. Из-за этого большинству желающих в оформлении было отказано.

По амнистии можно оформить гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, то есть до начала действия Градостроительного кодекса. По планам, амнистия должна продлиться пять лет, до 1 сентября 2026 года.

В конце октября ЦИАН подготовил анализ рынка, согласно которому средняя стоимость гаража в России составила 550 тыс. руб. К примеру, в Москве гаражи за год стали дороже сразу на 22%, за сентябрь и октябрь — на 9%. Эту тенденцию специалисты объяснили стартовавшей гаражной амнистией.