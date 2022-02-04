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В Германии назвали условие для остановки «Северного потока — 2»

Политик ФРГ Габриэль: «Северный поток — 2» могут остановить при выгодном предложении США

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Stine Jacobsen/Reuters

«Северный поток — 2» могут остановить в случае, если США смогут «предложить что-то взамен» России. Об этом в беседе с Wirtschafts Woche заявил бывший глава МИД Германии и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

Политик подчеркнул, что всегда воспринимал строительство российского газопровода «как реальный проект».

«Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же», — добавил он.

Экс-глава немецкого МИД также напомнил, что США и ранее выступали против германо-российских трубопроводов, вводя в отношении них ограничительные меры.

«Скептицизм США не был чем-то новым. <…> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», — заключил Габриэль.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ (СПГ). Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, в том числе Украина.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что запуск российского трубопровода «Северный поток — 2» не может состояться до тех пор, пока столько российских солдат сосредоточены на границе Украины.

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