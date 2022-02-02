В США не нашли альтернативы российскому газу для Европы

Страны Ближнего Востока не смогут компенсировать поставки газа в Европу в случае отказа Брюсселя от российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

В статье говорится о том, что богатые энергоносителями страны от Азербайджана до Катара пообещали экстренные поставки топлива в Европу, однако выяснилось, что они не смогут полностью заменить главного экспортера — Россию. По словам старшего аналитика BCS Global Markets Рона Смита, поставщикам придется перенаправить половину сжиженного природного газа, потребляемого Азией, чтобы выйти на уровень поставок «Газпрома». При этом, добавил эксперт, поставки могут привести к массовой нехватке топлива и распространению энергетического кризиса на Азиатском континенте.

1 февраля цена на газ резко снизилась после увеличения транзита в Европу через Украину. «Газпром» зарезервировал почти в два раза больше мощностей газотранспортной системы Украины, чем в январе.