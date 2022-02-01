Яндекс, МТС и VK стали лидерами по количеству подписок на сервисы экосистем

Аналитическое агентство Frank.RG определило лидеров среди подписок на сервисы экосистем. В тройку экосистем-лидеров вошли «Яндекс Плюс», МТС Premium и VK Combo.

На данный момент подписными сервисами пользуются более 20 миллионов человек. Из отчета агентства «Сервисы подписок в России 2022» следует, что на каждого пользователя приходится в среднем полторы подписки. Больше всего подписчиков у сервиса «Яндекс Плюс» — 10 млн, МТС Premium — 7,4 млн, VK Combo — 4,5 млн и «Сбера» — 4 млн.

В ходе исследования Frank RG проанализировал поведение и предпочтения более 800 действующих подписчиков экосистем. Самыми востребованными сервисами в экосистемах для 48% пользователей оказался видеоконтент и видеостриминг. Среди таких сервисов Кинопоиск в Яндексе, KION в МТС, Okko в Сбере, стриминговые сервисы на платформах VK.

На втором месте по популярности оказались скидки или кэшбек в продуктовых магазинах. Ими пользуются 44% участников исследования. Такие возможности предоставляет маркетплейс «Яндекс.Маркет» и сервис лояльности МТС Cashback.

На третьем месте — скидки на связь и интернет. Их использует 39% пользователей. Среди топ-лидеров экосистем их предоставляют только МТС и Сбер Мобайл.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2022 года количество подписчиков экосистемных сервисов увеличится на 30-40%, к 2024 года составит 35 млн, а к 2030 года достигнет 55 млн пользователей.