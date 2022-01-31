В бундестаге сообщили о сроках возобновления сертификации

Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маркус Тенс, который входит в экономический комитет бундестага, сообщил «Известиям», что сертификация газопровода «Северный поток – 2» может возобновиться в течение четырех месяцев. Это срок, который предусмотрен законодательством.

Парламентарий заявил, что в случае выполнения всех требований, Федеральное сетевое агентство может возобновить сертификацию в оставшийся четырехмесячный срок, предусмотренный законодательством.

«После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию», —

сказал политик.

Недавно стало известно, что оператор газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода «Северный поток – 2», расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Ранее сообщалось, что сертификация оператора участка газопровода «Северный поток — 2» восстановится после того, как завершится передача основных активов немецкой дочерней компании и будет проверена полнота документации.