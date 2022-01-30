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В России рекрутеры ищут профессионального обнимателя и «детектива торгового зала»

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Depositphotos

В некоторых городах России в последнее время появились необычные вакансии — например, обнимателя, немецкоговорящего дегустатора пива и детектива торгового зала. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные компамybb HeadHunter.

Так, в Екатеринбурге открыта вакансия наставника-обнимателя, главная задача которого — не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам. Платить такому специалисту готовы до 70 тыс. рублей.

Тюменские рекрутеры в поисках пивного сомелье на зарплату от 250 тыс. рублей. Правда, и требования высокие — соискателю необходимо иметь опыт работы пивоваром, а также знание немецкого языка.

В Смоленске есть свободная вакансия детектива торгового зала для «предотвращения нештатных ситуаций», а в Стерлитамаке компания ищет менеджера счастья, который должен уметь и хотеть «разруливать почти все», а также иметь «желание захватить мир». Такому специалисту предлагают от 40 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что до двух третей работодателей в России смогут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. Еще 27% работодателей заявили об отсутствии изменений зарплат, а о возможном снижении оклада задумался 1% предприятий.

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