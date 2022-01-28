Производители газировки заявили о повышении цен

Несколько производителей газировки заявили о том, что цены на продукцию могут подняться практически на четверть из-за подорожания сырья. Об этом пишут «Известия» ссылаясь на ритейлеров, которые получили предупреждение от производителей.

Как говорится в сообщении от производителей газировки, в феврале цены на продукцию могут подняться. Так, Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» поднимут ценник на 7–8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20–25%.Однако пока сами ритейлеры не приняли решения, чтобы переписать ценники в большую сторону.

Помимо роста цен на сырье, производители указали на увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты. В Минсельхозе считают, что цены растут по всему миру, однако в России эта тенденция носит менее выраженный характер из-за того, что правительство приняло ряд мер по сдерживанию стоимости продуктов.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод отметили, что рынок пищевых продуктов и напитков сейчас находится в зоне повышенных рисков. Постоянные колебания курсов валют, рост стоимости упаковки, сырья и ряда других факторов влияют на конечную стоимость продукции.

В конце ноября российские производители газировки сообщили о возможном дефиците из-за проблем с поставками лимонной кислоты из Китая из-за перегруженных портов Дальнего Востока.