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Россияне рассказали, когда заработали первые деньги

RT: большинство россиян заработали первые деньги в подростковом возрасте

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Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, в каком возрасте россияне начинают устраиваться на работу и зарабатывать первые деньги. Об этом сообщает RT.

Большинство респондентов (55%) заработали свои первые деньги в возрасте 15-18 лет, еще 29% — в 19-25 лет, а 16% — до 14 лет.

На первую работу россияне пошли, чтобы получить карманные деньги (40%), обрести чувство независимости (33%), помочь близким (9%), из-за нужды в средствах на проживание (8%), для оплаты обучения (3%) и из-за жажды путешествий (1%).

Также опрошенные рассказали, что первую работу нашли через родственников или знакомых (58%), через сервисы по поиску работы (15%), через учебные заведения или преподавателей (15%), а также через соцсети (6%).

Опрос проводился среди 1785 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее российские школьники рассказали о своих зарплатных ожиданиях на первой работе.

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