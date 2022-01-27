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Курс рубля резко поднялся после рекордного падения

Курсы евро и доллара снизились после заявления МИД о недопустимости войны с Украиной

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Курс рубля резко поднялся на фоне заявлений МИД России о недопустимости войны с Украиной. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным биржи, 27 января стоимость доллара упала на до 77,93 рублей, стоимость евро — до 86,96 рублей.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заверил, что Москва не собирается нападать на Украину.

26 января курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,79% к закрытию предыдущей сессии и достиг 80,04 рублей, следует из данных площадки на 19:24 мск. По данным на 19:13 мск, курс доллара вырос до 80,03 рубля. Рост составил 1,78%. В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей в ноябре 2020 года.

Курс евро в ходе торгов превысил 90 рублей, что также стало максимальным показателем с июля 2021 года.

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