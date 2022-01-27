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В Институте энергетики и финансов допустили нефть по $100 при «нагнетании истерии вокруг Украины»

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Hasan Jamali/AP

Цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины. При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Тот уровень цен, который мы сейчас наблюдаем на рынке, это чрезвычайно экстремальный уровень. Нагнетание истерии вокруг Украины подтолкнет нефть к $100 за баррель уже в ближайшее время. Это — чистая геополитика», — подчеркнул Громов.

Он также не согласился с мнением аналитика Эда Морса из Citigroup о снижении стоимости нефти к концу 2022 года до $65 за баррель. По словам Громова, стоимость сырья неизбежно скорректируется в ближайшие месяцы, однако это произойдет не столь радикально.

«$60-65 за баррель к концу года — слишком оптимистичный прогноз. На мой взгляд, среднегодовая стоимость сырья вряд ли опустится ниже $70, верхней же планкой будет $75 за баррель марки Brent», — предположил Громов.

Эксперты уже заявляли в разговоре с «Газетой.Ru» о негативном влиянии геополитически факторов на глобальный нефтяной рынок в начале 2022 года. Среди основных причин роста сырьевых цен аналитики тогда указали возможное введение США экономических санкций против России, которые могут затронуть в том числе энергетический сектор.

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