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Проект Сбера победил в конкурсе Global CIO

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Проект Сбера по цифровой трансформации на базе Platform V победил в специальной номинации «Самый масштабный проект в области цифровой трансформации банка» конкурса «Проект года 2021».

Церемония награждения ежегодного конкурса, организованного профессиональным сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO, состоялась в Москве 26 января.

По словам исполнительного вице-президента СТО Сбербанк Груп Давида Рафаловского, Platform V открыла Сберу новые возможности для инноваций и цифровизации бизнеса, став высокотехнологичной базой для дальнейшего развития.

«За несколько лет была проведена колоссальная работа по переносу IT-ландшафта Сбера и компаний его экосистемы на единую платформу, что позволило автоматизировать и масштабировать многочисленные процессы. Сегодня Platform V представляет всю необходимую готовую среду разработки, компоненты и инструменты для быстрого создания и легкого масштабирования enterprise-приложений для всего рынка», — отметил исполнительный вице-президент СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский.

Благодаря масштабной IT-трансформации, основой которой является облачная платформа для разработки бизнес-решений - Platform V, Сберу удалось сократить срок вывода продуктов на рынок в 7 раз, а также снизить стоимость транзакции в 2 раза. Облачная платформа обслуживает свыше 70% IT-ландшафта компаний экосистемы Сбера, выдерживая нагрузку от обработки данных более 100 млн клиентов.

Конкурс «Проект года» - одно из наиболее значимых событий в российской IT-индустрии, в рамках которого IT-директоры и руководители бизнес-направлений представляют наиболее успешные проекты, реализованные за последний год. В этом году в конкурсе приняли участие 339 проектов. В конкурсе «Проект года» нет жюри, лучшие проекты выбираются IT-руководителями путем голосования.

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