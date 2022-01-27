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РФПИ поддержал Минфин в споре о криптовалюте

Глава РФПИ Дмитриев: рынок криптовалют требует разумного регулирования для развития экономики

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил ТАСС, что рынок криптовалют требует разумного регулирования, которое позволит развивать российскую экономику с учетом развития современных технологий.

Он рассказал, что технологию блокчейн используют крупные российские и мировые компании, а рынок криптовалют стал частью этой глобальной экосистемы.

«России крайне важно сохранять лидерство в различных технологических сегментах современной экономики, в том числе развивать блокчейн-сети, а также совершенствовать и регулировать оборот криптовалют. В этой связи РФПИ поддерживает предложения Министерства финансов РФ по регулированию рынка криптовалют, важнейшего элемента мировой технологической экосистемы», — объяснил Дмитриев.

Ранее Минфин России подготовил концепцию регулирования криптовалют без необходимости какого-либо запрета.

20 января ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны.

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