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В Германии пригрозили распространить санкции против России на «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Германия готова включить «Северный поток — 2» в список санкций против России в случае вторжения на Украину, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует ТАСС.

Глава ведомства отметила, что Берлин стремится к диалогу, но рассматривает «весь спектр ответов». По словам Бербок, «в свете нынешней ситуации требуется жесткость».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс пригрозил, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток — 2» «не продвинется вперед». Он отметил, что реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества «рычагом воздействия» на Россию.

26 января стало известно, что оператор газопровода «Северный поток – 2» — компания Nord Stream 2 AG — учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, чтобы пройти сертификацию в ФРГ. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью прошлого года, однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей «дочки» со швейцарской на немецкую юрисдикцию.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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