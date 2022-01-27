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«МегаФон» купил 50% совместного предприятия с фондом Quantum-A

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«МегаФон» совместно с Quantum-A создал совместное предприятие АО «Квантера», в которое переведут часть активов Quantum-A и специалистов, которые разрабатывают решения для «МегаФона». МегаЛабс приобрел 50% в АО «Квантера», остальные 50% принадлежат фонду Quantum-A. Покупка усилит компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений.

«МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона».

По словам директора по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александра Соболева, разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов является одним из ключевых фокусов компании. «Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — подчеркнул он.

Фонд Quantum-A является одним из ключевых партнеров в разработке цифровых решений «МегаФона». Фонд развивает для «МегаФона» ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).

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