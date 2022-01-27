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AliExpress сделал все посылки в Россию отслеживаемыми

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«AliExpress Россия» ускорила доставку посылок и с января 2022 года сделала все отправления отслеживаемыми. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

С января 2022 года AliExpress Россия начала автоматически повышать класс доставки для заказов из Китая с «Super Economy» на «Economy». Это было сделано для того, чтобы полностью исключить из оборота отправления, которые невозможно отследить.

Так, покупатели смогут воспользоваться более удобной доставкой, при этом увеличения расходов за нее не будет. Теперь все посылки будут получать трек-номера, по которым можно проверить их статус доставки и получить уведомление о прибытии в отделения «Почты России», постаматы или пункты выдачи.

Пользователи AliExpress Россия могут забрать свои покупки в более чем 30 тыс. постаматов и пунктов выдачи по всей стране. В компании отметили, что нововведение будет наиболее актуально для небольших заказов дешевле 2$.

20 декабря AliExpress сообщил, что наиболее популярным временем для онлайн-покупок россиян стали 10 часов утра, а днем с наибольшей активностью – четверг.

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