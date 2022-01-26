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В России повысили минимальные цены на крепкий алкоголь

Минфин повысил минимальные цены на водку и другой крепкий алкоголь

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ выпустило приказ о повышении минимальной розничной цены на водку, бренди и коньяк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, минимальная розничная цена на водку выросла на 7,4% (с 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра), на коньяк — на 7,6% (с 446 до 480 рублей), а на бренди — с 324 рублей до 348 рублей.

Документ вступает в силу через десять дней.

В комментарии ТАСС Минфин пояснил, что принятая мера направлена на борьбу с теневым производством.

«Индексация МРЦ учитывает повышение с января этого года ставок акциза на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также уровень инфляции. Пересмотр и индексация МРЦ на алкогольную продукцию - стандартная процедура. Если не проиндексировать МРЦ, затраты на производство такой продукции будут превышать ранее установленные минимальные цены», — сказали в ведомстве.

Ранее производители предупредили о повышении цен на крепкий алкоголь. С нового года повысился акциз на крепкую алкогольную продукцию — на 4,60 рубля, до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре. Основными причинами производители называют уровень инфляции, удорожание топлива и комплектующих, а также неурожай прошлого года во многих винодельческих зонах мира и рост тарифов на логистику.

Между тем пиво, считают в Ассоциации производителей пива, подорожает незначительно — в среднем на рубль из-за роста стоимости солода.

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