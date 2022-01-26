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ЕЦБ запросил у европейских банков план действий на случай отключения России от SWIFT

FT: Европейский центральный банк призвал подготовиться к введению международных санкций против РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, представленных в России, о том, что они должны быть готовы к введению международных санкций против Москвы, если она вторгнется на Украину. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Предупреждение ЕЦБ, который контролирует 115 крупнейших банков еврозоны, было разослано после того, как США заявили, что Россия столкнется с «огромными последствиями», если отправит войска на Украину.

По словам источников, представители ЕЦБ запросили подробную информацию о том, как финансовые организации будут действовать в случае отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Санкции против России, по данным JPMorgan, повлекут за собой значительные риски для международных банков с крупным российским участием, включая американский Citi, французский Société Générale (€2,6 млрд), австрийский Raiffeisen (€1,9 млрд) и итальянский UniCredit (€1,4 млрд).

Согласно данным Банка международных расчетов, международные банки, включая их российские дочерние компании, располагают средствами около $121 млрд, которые должны им российские компании, и $128 млрд в виде кредитов и депозитов от российских организаций в иностранных банках.

При этом 17 января издание Handelsblatt сообщало, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

В Белом доме заявили, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.

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