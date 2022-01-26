В России может подорожать детское питание

Производители детского питания предупредили, что их продукция в феврале подорожает. В частности, речь идет о ценах на сухие и жидкие каши, напитки, хлебцы и десерты, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, крупнейший российский производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня» АО «Прогресс» уже уведомил торговые сети, что повышает цены с 1 февраля в среднем на 15,5%.

По словам гендиректора данной организации Натальи Медуновой, причиной индексации является рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, ожидание на рынках на фоне пандемии коронавируса, а также неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственных культур. Кроме того, увеличивается стоимость импортного сырья, которое активно используется в производстве детского питания, и которое особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.

Как заявила Медунова, средняя цена на фруктовые концентраты поднялась на 26,8–33,3%. Цены на свежие и замороженные овощи повысились на 30,9%, молочное сырье — на 20%, злаковые (гречка, овес и рис) — на 19%.

Стала стоить дороже и тара: стоимость жестяных крышек увеличилась более чем вдвое, цены на картон и гофру выросли на 50%, алюминий и пластик — на 25–100%.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов выразил мнение, что вслед за «Прогрессом» отпускные цены на рынке начнут поднимать и более мелкие производители. При этом он полагает, что компании постараются смягчить эффект от повышения цен, разбив процесс на несколько этапов или даже временно пожертвовав частью своей маржи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову проработать тему создания комплексов детского питания «от поля до тарелки».