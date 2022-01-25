Объем инвестиций в недвижимость в России за 2021 год достиг рекордных 390 млрд рублей

Объем вложений в российские объекты недвижимости за 2021 год составил 390 млрд рублей, что является максимальным результатом за всю историю наблюдений. Об этом говорится в обзоре аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Газеты.Ru»).

По итогу 2021 года объем вложений превысил показатели 2020 года на 52% и на 49% — допандемийного 2019 года. Больше половины вложений (65%) пришлось на участки под девелопмент.

В такие участки в прошлом году было инвестировано 255 млрд рублей, что также является рекордным результатом за всю историю статистики. По оценке аналитиков компании, ликвидные участки под застройку будут сокращаться, что заставит девелоперов конкурировать за право застройки.

На втором месте по объему инвестиций сектор складской и логистической недвижимости с долей в 14% или 56 млрд рублей. Третье у офисной недвижимости с долей в 13%. Четвертая строчка у торговли (6%) и замыкает пятерку гостиничный сектор (2%).

Москва в общей сумме вложений сократила свою долю на 5 п.п., но продолжает оставаться доминирующей — 67% по итогам 2021 года. Доля Санкт-Петербурга составила 29% (+7 п.п.), остальных регионов — 4%, с сокращением доли на 2 п.п.

Аналитики прогнозируют, что в 2022 году объем инвестиций в российскую недвижимость будет в пределах 300–400 млрд рублей.

В конце ноября эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что летом выгоднее всего совершать сделки с недвижимостью. Это касается как продаж квартир, так и их покупок, причем и новостроек, и вторичного сегмента.