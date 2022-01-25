Goldman Sachs предупредил о возможном сокращении поставок газа из России в Европу

Поставки газа из России в Европу могут сократиться на «неопределенный срок» при введении санкций против «Северного потока — 2» из-за конфликта между Москвой и Киевом. Об этом предупредили аналитики Goldman Sachs, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, цены на газ также могут на некоторое время вернуться к рекордным уровням середины декабря или даже превысить эти показатели, если произойдет эскалация конфликта между Россией и Украиной.

В Goldman Sachs считают, что газопровод «Северный поток — 2» начнет работу во втором квартале 2022 года. Однако задержки в процессе сертификации приведут к отсрочке ввода трубопровода в эксплуатацию до конца года или даже до начала 2023-го.

В исследовании отмечается, что Брюссель не должен заблокировать поставки российского газа, так как европейский регион испытывает серьезный кризис. При этом снижение поставок газа из России, которое началось в середине 2021 года, может продолжиться до лета 2022 года.

Если поставки газа из России нормализуются, напряженность на европейском газовом рынке все равно сохранится в ближайшие несколько лет. Ситуация может измениться лишь к 2025 году, когда в регионе заработают несколько заводов по сжижению газа, считают в Goldman Sachs.

24 января чиновники в правительстве Великобритании заявили, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине.