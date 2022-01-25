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США сократили срок лицензии группы «ГАЗ» из-за Украины

Минфин США сократил на 90 дней срок лицензии группы «ГАЗ» из-за ситуации вокруг Украины

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Patrick Semansky/AP

Министерство финансов США сократило срок действия лицензии российской «Группы ГАЗ» сроком до 90 дней, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Новое разрешение будет действовать до 27 апреля 2022 года. До этого лицензии выдавались на год, срок текущей лицензии истекает 26 января. По данным ТАСС, решение было принято из-за напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

«Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России», — сообщил источник агентства Reuters.

Минфин США выдает такие лицензии находящимся под санкциями компаниям. Документ дает право работать с контрагентами и поставщиками.

6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении 24 россиян и 15 юридических лиц. В список Минфина попали ряд российских бизнесменов, среди которых предприниматель Олег Дерипаска. Ограничительные меры коснулись контролируемых им компаний, среди которых «Группа ГАЗ».

Ранее сообщалось, что США могут усилить контроль за экспортом в Россию в случае «вторжения» на Украину. Предполагаемые ограничительные меры могут нанести ущерб как некоторым стратегическим отраслям, например в сфере искусственного интеллекта или гражданской авиации, так и простым гражданам, лишив их некоторых моделей смартфонов, планшетов и игровых приставок.

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