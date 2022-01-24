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Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с 2020 года

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс РТС днем 21 января снизился до 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности в Европе, передает «Интерфакс».

К 13.43 индекс МосБиржи показал 3224,24 пункта (-6,3%), это минимальный показатель с декабря 2020 года. Индекс РТС снизился до 1294,84 пункта (-7,6%); большинство «голубых фишек» на Московской бирже уменьшились в цене на 13,1%.

В общей сложности торги акциями из расчета индекса МосБиржи к 13.43 мск составили 124,13 млрд рублей.

19 января российские индексы продемонстрировали высокую волатильность. За утреннюю сессию индекс Мосбиржи упал более чем на 3% и достиг 3205,58 пункта — минимума с 22 декабря 2020 года.

18 января российский рынок акций закончил торги падением на 6,5% по индексу Мосбиржи. Это сильнейший обвал с марта 2020 года. Рублевый индекс к закрытию основных торгов упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта.

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