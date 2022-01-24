В Европе предложили как можно быстрее отказаться от газа из России

Европейские страны должны быстрее и активнее финансировать возобновляемые источники энергии, чтобы отказаться от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на обращение замглавы Европейской комиссии Франса Тиммерманса.

«Если мы действительно хотим прекратить обогащать Россию в долгосрочной перспективе, нужно как можно быстрее инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметил Тиммерманс.

По его словам, стабильная и доступная энергия в Европе появится лишь благодаря развитию солнечных, ветряных и других безопасных и экологичных электростанций. Однако снизить зависимость не получится при росте цен на энергоносители. Так, недовольные высокими счетами за электричество страны видят причину такой тенденции в стремлении Евросоюза отказаться от газа.

Отношения межу Евросоюзом и Россией ухудшились после обвинений «Газпрома» в намеренном сдерживании поставок и манипуляций на энергетическом рынке. В Европе также опасаются возможного вторжения на Украину, из-за чего газ может подорожать.

24 января чиновники в правительстве Великобритании заявили, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине.