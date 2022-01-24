Superjob назвал города, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу

Городом, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу, оказался Волгоград. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob, который провел соответствующее исследование.

Жители города оценили возможность найти хорошую работу всего на 1,89 балла из пяти. На втором месте оказался Омск, где жители оценили возможность найти работу с высокой зарплатой на 2,09 балла. Замыкает тройку антилидеров Уфа, где шанс найти высокооплачиваемую работу жители оценили на 2,18 балла.

Жители крупных мегаполисов также не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой. Так, в Москве возможность найти высокооплачиваемую работу оценили на 2,8 балла. При этом российская столица оказалась на первом месте, с лучшим показателем. Вслед за Москвой идет Екатеринбург с показателем 2,57 балла. На третьем месте Пермь с 2,56 балла.

23 января стало известно, что самую высокую зарплату среди вакансий на удаленке сейчас предлагают front-end-разработчику ($5 тыс. на руки), системному инженеру (от 300 тыс. до 450 тыс. руб. на руки), Android Engineer (от $2900 до $6000 на руки), DevOps-инженеру (300 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, mentor/frontend developer Vue.js (от $3500 на руки).