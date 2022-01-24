Российские школьники рассказали о своих зарплатных ожиданиях на первой работе

Большинство школьников на первой работе рассчитывают получать более 60 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс».

Опрос был проведен в декабре 2021 года среди 7854 учеников 5–11 классов российских школ в 85 регионах. Согласно исследованию, 40% опрошенных рассчитывают получать на первой работе зарплату более 60 000 рублей, а среди старшеклассников эта доля составляет 45%.

«При этом, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 000 рублей. Еще 27% учеников 5–11 классов предполагают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тысяч рублей, 22% — от 25 до 35 тысяч рублей, 11% — от 15 до 25 тысяч рублей», — отметили в компании.

Больше всего о желании зарабатывать от 60 тысяч рублей в месяц говорили школьники из Мурманской области (59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого автономного округа (56%) и Калининградской области (53%). Реже других — респонденты из Калмыкии (19%), Псковской области (18%) и Новгородской области (17%), отметили в «ЯКласс».

Ранее сообщалось, что в этом году 44% россиян хотели бы уволиться со своей работы из-за неустраивающей их заработной платы, в общей сложности хотели бы поменять место работы 17% граждан.