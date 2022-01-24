Специалист призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах

Если россияне решили откладывать валюту, то необходимо иметь дома наличные рубли хотя бы в небольшом количестве. Такой совет дал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В разговоре с агентством «Прайм» эксперт указал, что необходимо гражданам иметь «финансовую подушку» и назвал минимальную сумму для нее.

По его подсчетам, дома нужно хранить полугодовой доход семьи в наличных деньгах или сумму, равную расходам домохозяйства за полгода.

Переславский также добавил, что только после создания резерва следует инвестировать или складывать в сбережении остальные средства.

Финансист отметил, что помимо рублей деньги дома можно хранить в евро.

Он напомнил, что наличные средства можно использовать в любой момент.

Ранее россиян предупредили, какие банкноты валют не стоит хранить дома.