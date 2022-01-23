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В ЕС не исключили отключение России от SWIFT из-за Украины

Глава МИД Австрии: ЕС разрабатывает новые санкции против России из-за Украины

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Benoit Tessier/Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

По его словам, санкции коснутся экономики и финансов. Также он не исключил отключение России от системы SWIFT.

«Ничто не исключается из обсуждения. Многое будет зависеть от того, что произойдет на самом деле. Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков», — сказал Шалленберг в интервью Presse am Sonntag.

При этом министр выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине.

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину, а также если решит установить там «марионеточный режим».

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ЕС — Россия
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