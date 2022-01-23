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Британия может поддержать санкции, которые поразят экономику Россию «в самое сердце»

Telegraph: Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT в случае вторжения на Украину

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Chris Helgren/Reuters

Правительство Великобритании активно разрабатывает новые санкции в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на информацию кабмина Соединенного Королевства.

«Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации», — цитирует издание источники, близкие к британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Один из собеседников издания заявил, что Великобритания работает в тесной координации с США и привлечением сил НАТО, чтобы в дальнейшем придать законную силу политике диалога и сдерживания. Тем самым Соединенное Королевство пытается найти дипломатический путь, но готовит пакет санкций, которые поразят экономику России «в самое сердце», если дипломатия не сработает.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

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