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Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом говорится на сайте кабмина.

Срок исполнения поручения — 1 февраля.

Данное поручение вошло в план дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19. Правительство уже приступило к реализации поставленных задач.

В начале декабря зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал снизить цены на ПЦР-тесты на коронавирус. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутата, стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1500 до 3500 рублей, при этом его себестоимость составляет не более 500 рублей.

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Коронавирус 2019-nCoV
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