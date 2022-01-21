Аналитик объяснил отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток — 2»

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил в разговоре с телеканалом RT, что у Германии нет обязательства выплачивать компенсацию, если российский газопровод «Северный поток — 2» не будет сертифицирован.

Об отказе от выплаты компенсации заявил немецкий министр энергетики Роберт Хабек в интервью Spiegek.

«Я не слышал, что Германия должна выплачивать компенсацию, если не сертифицирует «Северный поток — 2», я не слышал, чтобы была какая-то юридическая норма, которая бы это требовала. То, что Роберт Хабек настроен против «Северного потока — 2» и делает против него заявления, это не удивительно», — сказал Митрахович.

По его мнению «Северный поток — 2» сертифицируют, так как газопровод принесет ФРГ «экономическую и политическую выгоду».

В том же интервью Хабек призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.