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Токаев: ежемесячные доходы половины населения Казахстана всего $115

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Официальный сайт президента Казахстана/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что половина населения страны получает доход не более 50 тыс. тенге (около $115) в месяц, передает ТАСС.

«Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния страны. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1300 в год», — отметил Токаев.

По его словам, на такие деньги прожить невозможно, поэтому ситуацию в стране необходимо срочно менять.

Глава Казахстана добавил, что собирается изменить образование в стране. Сейчас выпускается много экономистов, юристов и менеджеров. Однако теперь необходимо поставить образовательный процесс на технические рельсы.

20 января сообщалось, что казахстанские банки во время беспорядков понесли убытки в размере 4 млрд тенге ($9,2 млн). Основная часть этой суммы — стоимость уничтоженных банкоматов 1,6 млрд тенге (около 280 млн рублей). Из банкоматов украдено полмиллиарда тенге (87,5 млн рублей), ущерб офисам — 750 млн тенге (131 млн рублей).

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