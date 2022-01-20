На Украине нашли альтернативу российскому газу

Компания «Нафтогаз Тепло» — дочка украинского «Нафтогаза» — будет совместно с местным бизнесом внедрять стратегии по использованию биотоплива, которым может выступать даже солома или щепки. Об этом заявил «Интерфакс-Украина» руководитель компании Виталий Михайло.

«Подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана. И еще – это платформа для партнерства с частными партнерами и развития местного бизнеса. Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии ежегодно требуется определенное количество биосырья. Будь то щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес», — пояснил руководитель «Нафтогаз Тепло».

Кроме того, по его словам, в качестве топлива может выступать «специально переработанный мусор».

Ранее аналитики Capital Economics допустили, что газ в Европе может подорожать до рекордных значений из-за напряженности между Россией и Украиной. Эксперты считают, что сейчас рынок газа в Европе находится в напряженном состоянии, и если кризис будет нарастать, то это отразится на всей Европе, которая обеспечивается российским газом на 35%.

При этом бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец считает, что «Нафтогаз» может присвоить себе российский транзитный газ в случае острого дефицита этого топлива. По ее словам, в украинских ПХГ осталось всего 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления. Она подчеркнула, что страна не может отказаться от импорта «голубого топлива», поскольку ей просто нечем будет отапливать дома граждан. Для приобретения газа «Нафтогазу» потребуется до $3 млрд, таких средств компания лишена.