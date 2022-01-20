Российские майнеры не видят «причин для беспокойства» в желании ЦБ запретить криптовалюту

Сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Виталий Борщенко надеется, что Банк России в ближайшее время обсудит предложение о запрете криптовалюты в России с заинтересованными сторонами и отраслями. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Да, Банк России вынес на рассмотрение публичный документ, в котором излагает свою позицию. Мы считаем, что это пока только доклад-предложение. Поэтому не видим причин для беспокойства на данном этапе. Надеемся, что доклад будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и отраслями», — сказал Борщенко.

Он считает, что руководство России не поддержит позицию Центробанка, так как государству это не выгодно.

«В России оказывать услуги по размещению — выгодно и безопасно. Разворот в сторону, противоположную мощнейшему технологическому тренду, не соответствует целям руководства государства в части вывода РФ в мировые лидеры в век цифровых технологий», — добавил Борщенко.

20 января Центробанк выступил за запрет майнинга и операций с криптовалютами на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал предложение ЦБ «бредом и чушью».