В ЦБ объяснили, как собираются отслеживать майнеров

Отслеживать майнеров криптовалюты должны правоохранительные органы, для этих целей возможно взаимодействие Центробанка с правоохранителями. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на брифинге в четверг.

«Отслеживать майнеров можно по какой-то активности в части потребления электроэнергии, — уточнила Данилова. — Думаю, уже наработаны способы выявления такой деятельности».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк выступил за запрет майнинга и операций с криптовалютами на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

При этом вопрос уголовной ответственности за возможный запрет операций с криптовалютами в ЦБ назвали преждевременным. Кроме того, регулятор не намерен запрещать владеть криптовалютой — граждане могут быть обладателями биткоина и других монет на площадках с иностранной юрисдикцией.

По данным ЦБ, объем рыночной капитализации криптовалют в декабре 2021 года достиг 2,3 млрд долларов. Для сравнения: число транзакций платежной системы Visa в 2020 году превышает число транзакций с биткоином более чем в 1500 раз.