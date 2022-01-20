«Газпром» заявил о стремительном опустении хранилищ в Европе

Страны Европы отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 2/3 от объема газа, закачанного в 2021 году, или почти 32 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Газпрома».

Отмечается, что на 18 января отбор достиг 66,5% или 31,8 млрд кубометров газа.

Согласно информации Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 45% — до 44,7%.

По данным GIE, 18 января заполненность ПХГ снизилась до 45,45%. В настоящее время в европейских хранилищах остается примерно 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом.

Известно также, что отбор газа их европейских хранилищ составил 785,15 млн кубометров. С начала января отобрано около 10,5 млрд кубометров газа.

Согласно информации газотранспортного оператора Gascade, реверс газа по газопроводу «Ямал — Европа» из ФРГ в Польшу продолжается на протяжении месяца. «Газпром» перестал прокачивать газ в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Утром 20 января реверс газа в Польшу достиг почти 1,3 млн кубометров в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что в Польше испугались возможных «заманчивых предложений» от «Газпрома».