Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
У худрука «Современника» нашли «омикрон» 14:16
В Самарской области бывшего полицейского осудят за убийство 15-летней девочки 14:15
«Мы будем не первыми»: в Госдуме оценили вероятность полного запрета криптовалюты... 14:11
В ЕС выступили за диалог с Россией, но пригрозили санкциями 14:09
Сосо Павлиашвили раскаялся в изменах жене 14:06
Названа дата презентации новых флагманов Samsung 14:03
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы 14:03
В Узбекистане создали Telegram-бота для борьбы с коррупцией 14:02
«Спутник V» оказался в два раза эффективнее вакцины Pfizer против «омикрона» 14:02
В Австрии обвинили Россию в эскалации конфликта с Западом 13:58

«Газпром» заявил о стремительном опустении хранилищ в Европе

«Газпром»: страны Европы отобрали из своих подземных хранилищ уже 2/3 от объема газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Иван Руднев/РИА «Новости»

Страны Европы отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 2/3 от объема газа, закачанного в 2021 году, или почти 32 млрд кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Газпрома».

Отмечается, что на 18 января отбор достиг 66,5% или 31,8 млрд кубометров газа.

Согласно информации Gas Infrastructure Europe (GIE), на 18 января заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 45% — до 44,7%.

По данным GIE, 18 января заполненность ПХГ снизилась до 45,45%. В настоящее время в европейских хранилищах остается примерно 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом.

Известно также, что отбор газа их европейских хранилищ составил 785,15 млн кубометров. С начала января отобрано около 10,5 млрд кубометров газа.

Согласно информации газотранспортного оператора Gascade, реверс газа по газопроводу «Ямал — Европа» из ФРГ в Польшу продолжается на протяжении месяца. «Газпром» перестал прокачивать газ в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Утром 20 января реверс газа в Польшу достиг почти 1,3 млн кубометров в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что в Польше испугались возможных «заманчивых предложений» от «Газпрома».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть